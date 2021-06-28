Çorum'da tarım alanlarını dolu vurdu

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı ve Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan dolu yağışından zarar gören Ovasaray köyü çiftçilerini ziyaret ederek hasar gören alanlarda incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, "Merkez'e bağlı Ovasaray ve bazı köylerimizde maalesef bir hafta içerisinde dolu yağışından kaynaklı afet yaşandı. Ben burada zarar gören bütün çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Zarar gören alanların tespitlerini kurum olarak gerçekleştirdik. Biz sürekli Valimiz ve Milletvekillerimizle istişare halindeyiz. Buralara ne gibi yardımlar yapabiliriz noktasında hemfikiriz. Bu yıl malum kuraklık ile karşı karşıyayız. Bir de buna dolu afeti de eklendi. Üreticilerimiz ile zor bir yıl yaşıyoruz. Devlet olarak üreticilerimizin hizmetindeyiz.’ dedi.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan'da, "Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun. Zor bir yıl yaşıyoruz. Allah yardım etsin, beterinden korusun. Devletimiz güçlü, bir nebze de olsa yaraların sarılmasını istiyoruz. Bu konuda Valimiz ve Milletvekillerimizin gayretine şahidim." şeklinde konuştu.

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