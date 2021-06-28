Çorum’da yağmur

Çorum’da etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte bugün öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Bayatgediği bölgesinde cadde ve sokaklar şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel sularıyla kaplandı. Belediye ekipleri bölgede temizlik çalışması yaptı.

Öte yandan Çorum Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde kritik bölgelere olumsuz hava koşulları nedeniyle mobil ekipler yerleştirildi. Yağışla birlikte bulundukları bölgelerde rögar kapaklarını ve mazgallarını açarak çalışma yapan ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmasının önüne geçti.

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