Atatürk Meydanı'nda randevusuz aşı uygulaması

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde Atatürk Meydanı’nda randevusuz korona virüs aşısı yapılmaya başlandı.

Sungurlu İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Atatürk Meydanı'nda kurulan aşı istasyonunda vatandaşlara randevusuz korona virüs aşısı yapılmaya başlandı. Aşı sırası gelen vatandaşlar, randevu almadan meydanda kurulan özel bölümde aşılarını olabilecek.

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