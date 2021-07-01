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Şüpheli otomobille kovalamaca sırasında kaza: 2 polis yaralı

DHA

Şüpheli otomobille kovalamaca sırasında kaza: 2 polis yaralı


Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da, sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobil, kovalamaca sırasında polis otosuyla çarpıştı. Kazada 2 polis memuru yaralanırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Çevre yolunda saat 03.00 sıralarında devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobilin sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan sürücüsü yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Ara sokaklarda yaşanan kovalamacanın ardından şüpheli otomobil ile polis otosu Ulukavak Mahallesi Söğüklüevler Caddesi´nde çarpıştı. Kazada, sivil polis memurları M.Ö. ve T.İ. hafif yaralandı. Yaralılar çağırılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ali S. emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2021-07-01 15:30:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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