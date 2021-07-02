İl birincisi olan öğrenciler ödüllerini aldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti iş birliğinde, öğrencilerin bağımlılık konularına duyarlılığını artırmak, yeteneklerini teşvik etmek ve başarılı bulunan eserleri ödüllendirmek amacıyla gerçekleştirilen ’Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek’ konulu yarışmada dereceye giren öğrencilere ödül töreni düzenlendi.

Edebi eser kategorisinde birinci olan Sunguroğlu İlkokulu öğrencisi İrem Rana Özbekmez ve Sungurlu Şehit Akif Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Seçil Kışlalıoğlu, yarışmada il ve ilçe birincisi oldu.

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, “Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Emeği geçen idareci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.