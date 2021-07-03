Çorum olaylarında ölenler anıldı

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Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM olaylarının 41'inci yılında, yaşamını yitiren 57 kişi düzenlenen etkinlikle anıldı.

Çorum'da, 1980 yılında yaşanan, 57 kişinin yaşamını yitirdiği, yüzlerce kişinin de yaralandığı olaylar için anma etkinliği düzenlendi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı etkinliğe CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız ile Çorum Emek ve Demokrasi Platformu ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Etkinlikte, 'Çorum'u unutmadık, unutturmayacağız' ve 'Yaşamı, sevgiyi ve barışı savunuyoruz' yazılı döviz ve pankartlar açıldı.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-07-03 15:59:15



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