İskilip’te çıkan yangında 3 ev yandı

Çorum’un İskilip ilçesinde çıkan yangında 3 ev yandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Veletler köyünde Ali K.’ya ait evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki iki eve daha sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine köye İskilip Belediyesi’ne ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın büyümeden söndürüldü. Yangında 3 ev kullanılamaz hale gelirken yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması yüreklere su serpti.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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