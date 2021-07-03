İnşaattan düşen işçi öldü

Çorum’da bir inşaatın 4. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, Osmancık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bayat Gediği 7. Sokak'ta bulunan bir inşaatın 4. katında çalışan Ahmet K.(57), dengesini kaybederek yere düştü. Ahmet K.’nın düştüğünü gören diğer işçiler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçiye ilk müdahaleyi 112 ekipleri olay yerinde yaptı. Hastaneye kaldırılan işçi, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz işçinin cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inşaat yetkilileri ve diğer işçilerden ifade alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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