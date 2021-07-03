Otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Çorum’un Osmancık ilçesinde bir otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Baldıran köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet D.'nin kullandığı 59 EP 462 plakalı otomobil, Erkan A. idaresindeki 34 EE 3160 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile hurdaya dönen otomobilde bulunan Ahmet D., İrem D. ve Hatice D. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araç içerisinden çıkarttığı yaralılar 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Hatice D. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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