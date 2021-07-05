Mikser kamyonu devrildi

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Çorum’da bir inşaat alanında, asfaltın çökmesi sonucu beton mikseri temelin içine devrildi.

Kaza, Çepni Mahallesi Taşhan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir inşaat alanına beton getiren mikser, zeminin çökmesi sonucu devrildi. Kaza ucuz atlatılırken, mikser kamyonu olay yerine çağırılan vinç yardımı ile devrildiği yerden çıkarıldı.

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