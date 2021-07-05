Müftü Demiral’dan evi yanan ailelere ziyaret

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İskilip Müftüsü Vahit Demiral, hafta sonu ilçeye bağlı Kılıçlar köyüne bağlı Veletler Mahallesi'nde çıkan yangında evlerini kaybeden aileleri ziyaret etti.

Yangınzedelere geçmiş olsun dileklerini ileten Müftü Vahit Demiral, “Bu bir imtihan. Bu tür durumlarda sabırlı olup Allah’a sığınmalıyız. Son zamanlarda artan yangınlara karşı tedbirli olmalıyız. İskilip Müftülüğü ve TDV İskilip Şubesi olarak her zaman ailelerimizin yanındayız” dedi.

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