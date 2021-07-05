Başkan Sülük vatandaşların şikayetlerini dinledi

Çorum’un İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, halk günü uygulamasını hayata geçirdi.

Göreve geldiği günden itibaren her platformda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ali Sülük, halk günü uygulamasıyla halkın dertlerini dinliyor. İskilip’te gönül belediyeciliği şiarıyla hiçbir ayrım yapmadan tüm vatandaşları kucaklayan bir anlayışla hizmet vermeye devam ettiklerini dile getiren Başkan Sülük, “Düzenli hale getireceğimiz halk günü uygulamamız sayesinde insanlarımızın derdiyle dertlenip, yaşadıkları sorunlarına birlikte çözüm arayacağız. İnsanlarımızla doğrudan temas kuracak, bu sayede yaşanan sorunları daha hızlı çözme imkanı bulacağız. Belediyemizin kapıları bütün vatandaşlarımıza daima açık olacaktır. İskilip’te gönül belediyeciliğinin farkını ortaya koyacağız" dedi.

Sadece halk günü uygulaması ile değil, mahalle ve esnaf ziyaretleri ile halkın içinde olacağının altını çizen Sülük, “Öncelikli hedefimiz insanlık, ilk amacımız da kronikleşen sorunları ortadan kaldırmak. İnsanlarımıza dokunan, kederiyle kederlenip, acısını paylaşan, sevincine ortak olan ve gönüllerin bir araya gelmesini sağlayan yönetim anlayışını hakim kılacağız. Dört duvar arasına sıkışan bir anlayışı asla kabul etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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