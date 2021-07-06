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Maske takmadı, polisi görünce yolunu değiştirdi

DHA

Maske takmadı, polisi görünce yolunu değiştirdi


Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da polis ekipleri, cadde ve sokaklarda koronavirüs tedbirleri kapsamında maske denetimi yaptı. Maske takmayan kadın, polisi görüp, uzaklaşmaya çalışınca durdurularak, maske kullanması yönünde uyarıldı. 
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı ekipler, normalleşmeyle birlikte denetimlerini sürdürüyor. Kentin en kalabalık noktası olan Gazi Caddesi´nde denetim yapan ekipler, maske takmayan ya da doğru kullanmayanları uyardı. Maskesiz dolaşanlar, polisin uyarısıyla `Maskem var ama cebimde unutmuşum', 'Maske takılmayacak diye biliyordum, çok pardon hemen takıyorum', 'Hava çok sıcak´ bahanelerini sıraladı. Bazı kişiler ise polisi görünce yolunu değiştirmeye çalıştı. Maske takmayan kadın, polisi görüp uzaklaşmak isteyince ekipler tarafından durduruldu ve maske kullanması yönünde uyarıldı. DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2021-07-06 13:10:45

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