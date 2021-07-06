Kısıtlama sonrası yaşlı bakım ve ev temizliği hizmeti yeniden başladı

Çorum Belediyesi, kısıtlamaların sona ermesi ve yeni normalleşme ile birlikte evde yaşlı bakım ve ev temizliği hizmetlerine yeniden başladı.

Çorum Belediyesi, ülke genelinde Covid19 pandemisi nedeniyle getirilen kısıtlamaların yeni normalleşme ile kaldırılmasıyla birlikte ara verilen sosyal belediyecilik çalışmalarına tekrar start verdi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde güngörmüşler olarak adlandırdıkları yaşlılara yönelik evde bakım ve temizlik hizmetlerinin tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Ziyaret ettikleri evlerde ilgili personelin genel bakım ve temizlik yaptığını ifade eden Başkan Aşgın, “Düzenli olarak 250 büyüğümüzün evini temizliyoruz. Halılarını yıkıyor, camlarını siliyor, toz alıyor ve yemek yapıyoruz. Gittiğimiz her evde dezenfekte çalışması yapıyoruz” dedi.

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