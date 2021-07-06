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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmancık’ta 'hayır çarşısı' açıldı

İHA

Osmancık’ta 'hayır çarşısı' açıldı

Çorum’un Osmancık ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların faydalanabileceği 'hayır çarşısı' açıldı.
AK Parti Osmancık Kadın Kolları Teşkilatı tarafından 'AK Kadın Hayır Çarşısı' projesi kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların giyim ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayabileceği AK Çarşı, Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Şerif Okudan, MHP Osmancık İlçe Başkanı Satılmış Karatağ, Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Gürer ve davetlilerin katıldığı programla açıldı.
AK Parti Osmancık Kadın Kolları Başkanı Dilek Uslu açılış öncesi yaptığı açıklamada; “İhtiyaç sahibi kişiler için bir mağaza açtık. Çocuk, erkek, kadın kıyafetleri konusunda yardıma ihtiyacı olan kişilerin gelip alabileceği şekilde bir mağaza düzenledik. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Bunun dışında lavabolara dökülmesin, denizlerimiz kirlenmesin diye atık yağlar için de bir proje başlattık. Herkes evlerinde bulunan atık yağları mağazamıza getirebilecek. Lisanslı firmalarla görüştük onlarda burada depolanan atık yağları alıp götürecek" dedi.
AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 'Hayır Çarşıları' projesinin örnek olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin sıfır atık projesi var. Denizler kirlenmesin, dünya kirlenmesin atıkları toplayalım, imha edelim. Buna ilk başlarda marketlerdeki poşet işini kaldırılarak başlandı. Şu anda marketlerde poşet kullanımı yüzde 70 azaldı. Buna paralel olarak kadın kolları teşkilatımızın atık yağları toplaması, belki ilerde diğer evsel atıkları toplattırmamız ve ayrıştırmamız için bir örnek olur. Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Kurban kesemeyenleri tespit edin"
Çorum Milletvekili Kaya yaklaşan Kurban Bayramında kurban kesemeyenlerin tespit edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Kurban Bayramı geliyor, bayramda da kurban kesemeyenlere buradaki teşkilatımız tespit ve takip etsin, bizlere çalışanlarımıza, belediye başkanımıza ulaştırsın. Onlara yardımcı olalım. Hep beraber parası olanla, olmayan bu Kurban Bayramı huzurlu bir şekilde geçirilsin. Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Pandemiyi atlattık, inşallah normalleşmeye de başladık. İlçemize yaptıklarımız, yapacaklarımızı sizlerin de desteği ile daha da fazla artırıyoruz. Güçlü olacağız, bir olacağız, dedikodu yerine çalışmayı, oturmak yerine koşmayı, ayrılık yerine birlikteliği, sevgisizlik yerine sevgiyi tercih edeceğiz. Güzel bir kimlik, kişilik olarak da hepimiz bu şehir için çalışacağız" diyerek çarşıda emeği geçenlere teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Yazı Mahallesi'nde bulunan 'Hayır Çarşısı’nın açılış kurdelesi kesilerek çarşı davetliler tarafından gezildi.

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