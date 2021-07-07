Zabıtadan pazarda megafonla aşı çağrısı

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´un İskilip ilçesinde, semt pazarına Covid-19 aşı noktası kuruldu. Zabıta ekipleri de alışveriş yapanlara megafonla aşı olmaları çağrısında bulundu.

Koronavirüsle mücadelede aşılama çalışmaları, ülke genelinde olduğu gibi Çorum'da da sürdürülüyor. İskilip Belediyesi ve Toplum Sağlığı Merkezi iş birliğiyle ilçedeki semt pazarına, randevu almadan aşının yaptırılabildiği Covid-19 aşı noktası kuruldu. Zabıta ekipleri de megafonla 'Sağlık Bakanlığı aşı merkezi kuruldu, aşı olmak isteyenler randevusuz aşı olabilirler' anonsu yaparak, pazara alışveriş için gelenlere aşı olmaları çağrısında bulundu. DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-07-07 13:27:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.