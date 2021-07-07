Direkte mahsur kalan leyleği itfaiye kurtardı

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Çorum’un Bayat ilçesinde bacağı ipe dolanarak direkte mahsur kalan leylek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Eskialibey köyündeki bir telefon direğine yuva yapan leyleğin bacağı ipe dolandı. Leyleğin telefon direğinde mahsur kaldığını gören vatandaşlar, Bayat Belediyesi itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, leyleğin ayağına dolanan ipi çıkardı.

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