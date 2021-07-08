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Çorum Milli Eğitim Müdürü Kodek: “Çorum’da 30 bin öğrenci telafi eğitiminden faydalanıyor”

İHA

Çorum Milli Eğitim Müdürü Kodek: “Çorum’da 30 bin öğrenci telafi eğitiminden faydalanıyor”

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, yaz dönemi telafi eğitimleri için başlatılan “Telafide Ben de Varım” programına il genelinde 30 bin öğrencinin katıldığını açıkladı.
Gazetecilerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, “Telafide Ben de Varım” programına ilişkin açıklamalarda bulundu. Okulların yaz tatiline girmesine rağmen Milli Eğitim Bakanlığının Türkiye genelinde hayata geçirdiği “Telafide Ben de Varım” programı kapsamında açık olduğunu hatırlatan Kodek, “Her yer cıvıl cıvıl. İl genelinde 4 bin faaliyet icra ediliyor. Yaklaşık 30 bin öğrencimiz bu faaliyetlerin içerisinde. Gönüllülük esasına göre çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sosyal, bilimsel, kültürel alanda, doğa yürüyüşlerinden tutun robotik kodlamalara kadar öğrencilerimiz faaliyetlere geliyorlar” dedi.
Amaçlarının çocukları yeni eğitim öğretim yılına hazırlamak olduğunu vurgulayan Kodek, “Amacımız akademik çalışmanın ötesinde yaşanan küresel salgın sürecinde öğrencilerimiz, çocuklarımız evlerinde mahsur kaldılar. Özellikle alt yaş grupları sosyal, kültürel, psikolojik, fiziksel anlamda etkilendiler. Onları yeni eğitim öğretim yılına hazırlamak, bir oryantasyon, eğitim faaliyetlerinin içerisine alarak kafalarını boşaltıp yeni eğitim öğretim yılına hazırlamak. Asıl amacımız bu” ifadelerini kullandı.
Yapacakları projelerle Çorum’un eğitimöğretimdeki başarı çıtasını yukarıya taşımak için gayret gösterdiklerini, planlamalar yaptıklarını dile getiren Kodek, “Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bir hedef belirledik. Bunun için çalışmalar yaptık. Adeta şehrin röntgenini çektik. Bir yıl içerisinde bu hedeflerimizi gerçekleştirebilirsek, ben gerçekleştireceğimize inanıyorum. Yapılmayacak bir şey yok” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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