Milli Eğitim Müdürü Sepetci LGS ilçe birincisini ödüllendirdi

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Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) Şehit Mahmut Peşmen Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Hediye Belge, 446.99 puan ve 1.28 yüzdelik diliminde yer alarak Sungurlu birincisi oldu.

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, LGS’de ilçe birincisi olan Şehit Mahmut Peşmen Ortaokulu öğrencisi Hediye Belge’yi tebrik ederek başarılarının devam etmesi dileğinde bulundu.

Başarılı öğrenciyi çeşitli hediyeler vererek ödüllendiren İhsan Sepetci, “Öğrencimizi tebrik eder emeği geçen idareci, öğretmenlerimize ve ailesine teşekkür eder başarılarının devamını dilerim” şeklinde konuştu.

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