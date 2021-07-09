Çimento fabrikasında kuleler, saniyeler içinde böyle yıkıldı

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Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da, belediyenin satın aldığı çimento fabrikası arazisinde, çelik kulelerin saniyeler içinde ekipler tarafından yıkılma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kentteki çimento fabrikasının Çorum Belediyesi´ne devrinin tamamlanmasının ardından söküm ve yıkım çalışmalarına devam ediliyor. Fabrikaya ait, 70 metre uzunluğundaki ısıtma kulelerinin yıkımı gerçekleştirildi. Çelik kulelerin ekipler tarafından saniyeler içinde yıkılma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-07-09 16:29:40



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