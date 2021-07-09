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Artan hava sıcaklığı olası yangınlara davetiye çıkartıyor Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürü Eşref Bayav: "Anız ve orman yangınları toprağa olduğu gibi canlılara da zarar vermektedir"

İHA

Artan hava sıcaklığı olası yangınlara davetiye çıkartıyor Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürü Eşref Bayav: "Anız ve orman yangınları toprağa olduğu gibi canlılara da zarar vermektedir"

Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkabilecek yangınlara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.
Mangal, sigara, temizlik amacı ile yakılan ateş ve rastgele atılan cam parçalarının orman yangınlarına davetiye çıkardığını, sıcak havayla kuruyan otlar ve yaprakların küçük bir kıvılcımla tutuşmaya elverişli hale geldiğini belirten Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürü Eşref Bayav, vatandaşlardan da bu duruma karşı dikkatli olmalarını istedi.
İtfaiye Müdürü Eşref Bayav, "Hava sıcaklıklarının artması ile anız, bahçe, tarla ve orman yangınlarında artış olması ihtimali artmaktadır. Temizlik amaçlı yakılan ateş doğaya büyük zararlar vermektedir. Kontrol altına alınamaması sebebiyle büyük yangınlara neden olmaktadır" dedi

"Toprak ve canlılara zarar veriyor"
Yapılan açıklamada anız yangınının toprağa ve canlılara zarar verdiğini belirtilerek, "Organik madde miktarı azalır, mikrobiyolojik aktivite geriler, omurgasız hayvanlar yok olur, toprağın su tutma kapasitesi azalır, toprak verimliliği düşer, erozyon riski yükselir, biyolojik denge bozulur, fiziksel ve kimyasal yapı zarar görür, hava ve çevre kirliliği artar, Orman gibi yerlerde yangınlar artar, telefon ve enerji iletim hatları zarar görür, trafik kazası ihtimali yükselir ve milli servet kaybı ortaya çıkar" ifadelerini kullandı.
Alınması gereken tedbirler konusuna da dikkat çeken Bayav, "Vatandaşlara ait arsa, tarla ve arazilerde bakım yapılması, büyümüş otların kesilmesi önem arz etmektedir. Bahçe temizliği için ateş yakılmamalıdır. Piknik ve gezi alanlarına çöp atılmamalı, kolay alevlenici malzemeler, güneş ışınlarını yansıtıcı (cam, metal) malzemeler bırakılmamalıdır. Seyir halindeki araçlardan sigara, vb. atılmamalıdır" şeklinde konuştu.

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