Sungurlu'da sedef işlemeler görücüye çıktı

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Sungurlu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından 2020 yılı Teknik Destek Programı kapsamında başarılıp bulunup desteklenen ve 24 Mayıs 2021 tarihinde uygulamaya başlanan 'Sedef Kakma Sanatı Eğitmen Eğitimi' projesi tamamlandı.

Proje sonunda 16 usta öğretici sedef kakma sanatı alanında kendilerini geliştirdi. Eğitim süreci boyunca yapılan el emeği sedef işlemeleri Sungurlu Öğretmenevinde yapılan proje sonu sergisiyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sedef işlemeleri sergi açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ertuğrul Bostancı, Siyasi Parti Temsilcileri, Milli Eğitim Şube Müdürleri, Daire Amirleri, Oda Başkanları, Okul Müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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