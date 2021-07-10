Sungurlu'da tır ile minibüs çarpıştı

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde tır ile minibüs kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre kaza, SungurluKırıkkale karayolu Ocaklı kavşağında meydana geldi. Sungurlu’dan Ankara istikametine seyir halinde olan 06 GB 1849 plakalı tır ile kavşaktan dönmeye çalışan 19 UL 285 plakalı minibüs çarpıştı. Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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