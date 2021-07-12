Tacizden gözaltına alındı, elindeki döner ayranı bırakmadı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da 52 yaşındaki kadın, kendisine bir günde iki kez sözlü tacizde bulunduğunu öne sürdüğü İ.A.´yı (54) döner yerken görüp, polise yakalattı. İ.A.'nın ekip otosuna bindirilirken elindeki döneri yemeye, ayranı da içmeye devam ettiği görüldü.
Gazi Caddesi´nde ismi açıklanmayan kadın, yolda yürürken İ.A. isimli kişinin 2 kez sözlü tacizine uğradı. Aynı yol üzerinden geri dönen kadın, İ.A.´yı dönercide görünce hemen polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, döner yiyen İ.A.´yı karakola götürmek istedi. İ.A., bu sırada, "Ben bu kişiyi tanımam ve sözlü tacizde bulunmadım" dedi. Şikayet üzerine gözaltına alınan İ.A.´nın ekip otosuna bindirilirken elindeki döneri yemeye ve ayranını içmeye devam ettiği görüldü.
'YAZIK GÜNAH BANA KARDEŞİM´
Kadının polislere, "Böyle kişiler yüzünden tacize uğruyoruz, adalete güveniyorum. Bu kişi beni bir günde, 2 kez taciz etti, yazık günah bana kardeşim. Ben `tacizciyi bulacağım´ diye yemin ettim ve onu yakaladım. Yemin ederim beni sözlü taciz eden bu kişi" dedi.
İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2021-07-12 15:30:31
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.