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Koçhisar İsale Hattı projesinin hızlandırılması amacıyla acele kamulaştırma kararı

İHA

Koçhisar İsale Hattı projesinin hızlandırılması amacıyla acele kamulaştırma kararı

Çorum'un uzun yıllar içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Koçhisar İsale Hattı projesinin hızlandırılması amacıyla proje güzergahında yer alan taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla karar Resmi Gazete'de yayımlandı. AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, Koçhisar İsale Hattı projesinin hızlandırılması amacıyla proje güzergahında yer alan taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı verildiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararın Resmi Gazete'de yayınlamdığını açıkladı.
Kavuncu, Çorum Koçhisar Barajı 2. Kısım İçmesuyu İsale Hattı Projesi ile yıllık12,12 milyon metreküp içme ve kullanma suyunun il merkezine iletileceğini ve kentin uzun yıllar su ihtiyacını karşılayacağını söyledi. Kavuncu, proje kapsamında 1 adet pompa istasyonu, 1 adet regülasyon deposu, 1 adet 10 bin metreküplük dağıtım deposu ve 52,7 km uzunluğunda çelik borulu terfili isale hattı yapılacağını belirtti.
Projenin önümüzdeki yıl hayata geçirilmesinin planlandığını dile getiren Kavuncu, "Projenin toplam maliyeti 153 milyon 720 TL olup toplam 82 milyon 650 bin TL harcama gerçekleşmiştir. 2021 yılı revize ödeneği 44 milyon 175 bin TL olup, bugüne kadar mevcut ödenek ile uyumlu olacak şekilde 44 milyon 175 bin harcanmış, fiziki gerçekleşme yüzde 52 seviyesinde olmuştur. Koçhisar Barajı'ndan alınacak yıllık 12,12 milyon m su 52,7 kilometre uzunluğundaki isale hattı vasıtasıyla Çorum il merkezine içme suyu olarak verilecektir. Yapılan çalışmalar neticesinde; 44 bin metre boru temin edilmiş, 11 adet yatay sondaj imalatı yapılmış ve 31 bin 600 metre boru döşenerek yüzde 52 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 2021 yılında tesisin tamamlanması planlanmaktadır" dedi.

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