15 Temmuz şehidi Akif Kapaklı, mezarı başında anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

15 Temmuz şehidi Akif Kapaklı, mezarı başında anıldı

İHA

15 Temmuz şehidi Akif Kapaklı, mezarı başında anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde Sungurlu’da ilk etkinlik şehitlik ziyareti ile gerçekleştirildi.
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin önünde atılan bomba sonucu şehit olan Akif Kapaklı’nın mezarı ziyaret edildi. Okunan Kuran’ı kerim ve İlçe Müftüsü İbrahim Köksal tarafından yapılan duanın ardından şehit Akif Kapaklı ve diğer şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.
Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, “15 Temmuz 2016 tarihi, insanlarımızı yıllarca din ve dindarlık adı altında kandırarak, kendilerine sağladıkları maddi imkan ve destekle büyük boyutlarda bir güce ulaşan, asıl hedefi bir yaşam biçimini ortaya koymaktan çok, ülke yönetimini ele geçirerek kendi rejimini kurmak isteyen Fethullahçı Terör Örgütünün darbeye teşebbüs ettiği gündür" dedi.
Kaymakam Görmüş, "Ancak FETÖ terör örgütü insanlarımızın demokrasiye ve devletine nasıl da bağlı olduğunu hesaba katmadı ve vatandaşlarımızın kahramanlığı sayesinde bu darbe girişimi bertaraf edildi. Bu mücadele sonrasında devletimizin aldığı tedbirler halen sıkı sıkı devam ediyor ve etmelidir. Çünkü bu terör tehlikesi henüz geçmiş değildir. Uyanık olmalı ve FETÖ terör örgütüne karşı herkesin tedbirli ve bilinçli olması gerekir. 15 Temmuz 2016 tarihinde verilen kahramanca mücadelede şehit olan kardeşlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlık ve huzur diliyorum. 15 Temmuz’u unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi.
Programa Belediye Başkan yardımcıları Bahri Sezen, Mükremin Dağaşan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, Siyasi Parti Temsilcileri, Oda Başkanları, daire amirleri, il genel ve belediye meclisi üyeleri, çok sayıda şehit ailesi ve gazi katıldı.
Şehit Akif Kapaklı kimdir ?
Akif Kapaklı, 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimini engelleyebilmek için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne koşan vatandaşların arasındaydı. Bir süredir okuduğu Kur’an hatmini tamamladıktan sonra Beştepe’ye giden Kapaklı, tankların önünde tek başına direndiği esnada Jandarma Genel Komutanlığı yakınına atılan bomba ile şehit oldu.
Çorum Sungurlu İlçesi’nde bir dönem Anavatan Partisi ilçe başkanlığı yapan Akif Kapaklı, 1999 seçimlerinde de milletvekili adayı olmuştu. 63 yaşında ve 7 çocuk babası Kapaklı, darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz gecesi yaşanan olayları, oğlunun haber vermesi ile öğrendi. ’Son cüzümü okuduktan sonra bakarım haberlere’ diyen ve hatmini tamamlayıp duasını ettikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara koşan Akif Kapaklı, oğluna, ’Arabanın benzin deposunu full dolduralım, belki çok yere gideriz’ diyerek yola çıktı.
Saat 00.01 sıralarında Jandarma Genel Komutanlığı yakınındaki kavşağa atılan bombayla yaralanan Akif Kapaklı’nın saldırı sonucu sol tarafı parçalandı. Kapaklı’nın vurulduğu anda oğlu Faruk da yanındaydı. Yaralı oğluyla birlikte hastaneye kaldırıldığı anlarda şuuru yerinde olan Akif Kapaklı, ’Ben herkese hakkımı helal ediyorum, benim adıma herkesten helallik isteyin’ diyerek şehadet getirdi. Hastanede ameliyata alınan Akif Kapaklı burada şehit oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çorum Valisi Çiftçi: Virüs sıfırlanmadı, maskeleri kolumuza değil, ağzımıza takalım
YEREL HABERLER Çorum Valisi Çiftçi: Virüs sıfırlanmadı, maskeleri ...
Köpeğe çarpmamak için manevra yapıca kaldırıma çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Köpeğe çarpmamak için manevra yapıca kaldırıma ...
Sungurlu’da kurban kesim yerleri belirlendi
YEREL HABERLER Sungurlu’da kurban kesim yerleri belirlendi
Koçhisar Barajı İsale Hattı için acil kamulaştırma kararı alındı Çorum Belediye Başkanı Aşgın: "Eylül ayında Koçhisar Barajı’ndan su alacağız"
YEREL HABERLER Koçhisar Barajı İsale Hattı için acil kamulaştırma ...
İstiklal Marşı'nı en güzel o okudu
YEREL HABERLER İstiklal Marşı'nı en güzel o okudu
Bıçakçılarda kurban mesaisi başladı
YEREL HABERLER Bıçakçılarda kurban mesaisi başladı
Tarım Müdürlüğü ekipleri, biçerdöver denetimlerini artırdı
YEREL HABERLER Tarım Müdürlüğü ekipleri, biçerdöver denetimlerini ...
Koçhisar İsale Hattı projesinin hızlandırılması amacıyla acele kamulaştırma kararı
YEREL HABERLER Koçhisar İsale Hattı projesinin hızlandırılması ...
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk: “Çorum’un ve üniversitenin önünü açacak en ciddi adım ihtisaslaşma”
YEREL HABERLER Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk: ...
ÇESOB Başkanı Gür'den 'et parçalama' uyarısı Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı Recep Gür: "Sokakta, bahçede, kaldırım ve yol kenarlarında et çekimi yapanlara kabahatler kanunu’na göre yasal ceza uygulanacak"
YEREL HABERLER ÇESOB Başkanı Gür'den 'et parçalama' uyarısı Kasaplar ...
Çorum'da belediye ekipleri bayram temizliği yapıyor
YEREL HABERLER Çorum'da belediye ekipleri bayram temizliği yapıyor
Kargı'da şehitlikler ziyaret edildi
YEREL HABERLER Kargı'da şehitlikler ziyaret edildi
AK Parti Milletvekili Kavuncu: "Hangi hayırlı işe başlasak 'istemiyoruz' diyorlar" AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu: "Dünya'da 200'e yakın bağımsız devlet var. 18 yaş grubuna kadar aşı yapan 10 ülkeden biriyiz"
YEREL HABERLER AK Parti Milletvekili Kavuncu: "Hangi hayırlı işe ...