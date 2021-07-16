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Çorum’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları Çorum Valisi Mustafa Çiftçi; “15 Temmuz kalkışmasının amacı Türkiye’yi işgal girişimiydi. Türkiye’yi haritadan silmekti”

İHA

Çorum’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları Çorum Valisi Mustafa Çiftçi; “15 Temmuz kalkışmasının amacı Türkiye’yi işgal girişimiydi. Türkiye’yi haritadan silmekti”

Çorum’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle program düzenlendi.
15 Temmuz ruhuyla Kadeş Meydanı’nda buluşan Çorumlular ilk gün gibi yine tek yürek oldu. Çorum Belediyesi Mehter takımının gösterisi ile başlayan program Kur’anı Kerim tilaveti ve Müftü Muharrem Biçer tarafından yapılan dua ile devam etti.
Programda konuşan Vali Mustafa Çiftçi, “15 Temmuz kalkışmasının amacı Türkiye’yi işgal girişimiydi. Türkiye’yi haritadan silmekti” dedi.
Allah’ın bir daha böyle karanlık geceler yaşatmaması ve devlete zeval vermemesi için temenni de bulunan Vali Mustafa Çiftçi, “15 Temmuz bizim için ne ifade ediyor. İhanetle dirilişin aynı anda yaşandığı bir gündür. 15 Temmuz, 50 yıl boyunca sinsi şekilde ele geçirmeye çalıştığı devleti, fiili olarak da ele geçirmeye çalışma planları olan, hesapları olan hain terör örgütünün bütün planlarının, hesaplarının milletin sinesine çarptığı, paramparça olduğu kutlu gecenin adıdır. 1915 yılında olduğu gibi tıpkı Çanakkale’nin geçilemediği gibi 15 Temmuz gecesinde de Türkiye’nin geçilemez olduğu bütün dünyaya ispat eden milletimizin kutlu gecesinin adıdır. Yine 15 Temmuz ‘bize Allah’ yeter diyen milletimizin bütün müstevli devletlerin planlarını alt üst ettiği kutlu gecenin adıdır. 15 Temmuz 251 şehidimizin, yüzlerce gazimizin şanlı direnişi tekrarladıkları kutlu gecenin adıdır. 15 Temmuz gecesinde cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara inen halkımız darbeye dur demiş ve darbelerin önünün bir daha açılmamak üzere kapatmıştır” dedi.
“15 Temmuz’un siyasi tarihimizdeki önemi nedir? 15 Temmuz bizim için neyi ifade ediyor? 15 Temmuz bir darbe girişimi mi, yoksa bir ihtilal miydi?” diye soran Vali Çiftçi, “15 Temmuz bizim açımızdan bir darbe girişimi değildir. Çünkü darbeler iktidarı değiştirmek üzere yapılırlar. 15 Temmuz’un amacı iktidarı değiştirmek değildi. 15 Temmuz’un amacı ihtilalde değildi. 15 Temmuz bir ihtilal kalkışması olarak da yapılmamıştı. Çünkü ihtilaller sistemi sil baştan dizayn eder, rejimi değiştirirler. O gün 15 Temmuz kalkışmasının amacı Türkiye’yi işgal girişimiydi. Türkiye’yi haritadan silmekti. Bu aziz milleti tarihe gömmekti. Ancak cumhurbaşkanımızın liderliği, milletimizin feraseti buna izin vermedi. Buna geçit vermedi. Onun için 15 Temmuz’u unutturmamalıyız. Unutmamalıyız. Toplumsal hafıza da sürekli canlı tutmamız gerekiyor. Çocuklarımıza unutturmamamız gerekiyor. Bundan sonra da 15 Temmuzları en güzel şekilde idrak etmemiz gerekiyor. 15 Temmuz’da milletimiz büyük bir mücadele verdi. Varlıkla yokluk arasında gidip geldi. 15 Temmuz başarılı olsaydı bugün Türkiye diye bir devlet olamayacaktı. Bugün Türkiye’nin yerinde Kürdistan, Ermenistan, Daişistan olacaktı. İsrail Arzı Mevud’a kavuşmuş olacaktı. Bugün artık tarihten silinmiş bir Türkiye olacaktı. İç karışıklık, savaş olacaktı. Hamdolsun Allah böyle bir şeye aziz milletimizin ferasetiyle geçit veredi. O yüzen 15 Temmuz’u unutmamalıyız. Unutturmamalıyız” ifadelerini kullandı.
Program ödül töreni ve Eşref Ziya Terzi konserinin ardından sona erdi.
Programa AK PArti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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