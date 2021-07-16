Jandarma'dan silah operasyonu

Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından Çorum'un Ortaköy ve Yozgat'ın Aydıncık ilçesi'nde 5 ayrı adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlı ekipleri tarafından silah kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda Çorum'un Ortaköy ilçesi'nde 4 ayrı adreste, Yozgat'ın Aydıncık İlçesi'ne bağlı Kazankaya köyünde 1 şüpheli şahsa ait adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 5 ayrı ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 8 adet tabanca şarjörü, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 169 adet tabanca fişeği, 138 adet av tüfeği fişeği, 41 adet kurusıkı tabanca fişeği, 2 adet av tüfeği namlusu, 29 adet tabanca tertibatı malzemesi, 27 adet tabanca yayı, 5 adet tabanca tamirinde kullanılan biye, 1 adet tabanca kabzesi ve 27 gr kenevir tohumu ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, olayla ilğili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

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