Jandarma'dan silah operasyonu

Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından Çorum'un Ortaköy ve Yozgat'ın Aydıncık ilçesi'nde 5 ayrı adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlı ekipleri tarafından silah kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda Çorum'un Ortaköy ilçesi'nde 4 ayrı adreste, Yozgat'ın Aydıncık İlçesi'ne bağlı Kazankaya köyünde 1 şüpheli şahsa ait adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 5 ayrı ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 8 adet tabanca şarjörü, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 169 adet tabanca fişeği, 138 adet av tüfeği fişeği, 41 adet kurusıkı tabanca fişeği, 2 adet av tüfeği namlusu, 29 adet tabanca tertibatı malzemesi, 27 adet tabanca yayı, 5 adet tabanca tamirinde kullanılan biye, 1 adet tabanca kabzesi ve 27 gr kenevir tohumu ele geçirildi.
Operasyonda 5 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, olayla ilğili tahkikatın devam ettiği bildirildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.