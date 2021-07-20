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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Aşgın Kıbrıs Gazileri’ni unutmadı

İHA

Başkan Aşgın Kıbrıs Gazileri’ni unutmadı

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47. yıl dönümü münasebetiyle gazilerle bir araya geldi.
Kıbrıs gazileri onuruna Park ve Bahçeler Müdürlüğü bahçesinde verilen yemeğe Başkan Aşgın’ın yanı Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Galip Deniz, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül ve Kıbrıs Barış Harekâtı gazileri katıldı.
Yemekte bir konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, önce Osmanlı döneminde ardından 1974’te Necmettin Erbakan ve Bülent Ecevit’in yer aldığı koalisyonun Kıbrıs’ın alınması konusunda önemli bir başarıya imza atıldığını ifade etti.
Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47. yıl dönümünde bu vatanı vatan yapan, canını feda eden değerli şehitler ve gazilerin aileleri ile beraber olduklarını dile getiren Aşgın, “1974 Kıbrıs Harekâtında 498 şehit verdik. Yaklaşık bin 200 gazimiz var. En fazla Kıbrıs gazisi olan şehirlerden birisi de Çorum olmuştur. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ömür diliyorum” şeklinde konuştu.
Anadolu topraklarının acıları, mutlulukları, güzellikleri bağrında taşıyan insanların yaşadığı bir coğrafya olduğuna vurgu yapan Başkan Aşgın, özellikle bu coğrafyanın vatan olurken bu ülkedeki kadınların katkılarının ve desteklerinin ise asla unutulamayacağını sözlerine ekledi.
Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül de, “Kıbrıs Barış Harekatının yıl dönümünde bizleri unutmadığınız için teşekkür ederim. Biz vatan için, devlet için, Türk Milleti için gazi olduk. Bundan sonra da her zaman silah başına geçmeye hazırız” dedi.
Şehit Aileleri Derneği Başkanı Galip Deniz ise Kıbrıs Barış Harekatını TSK’nın büyük zaferlerinden biri olarak gördüğünü söyleyerek, “Şu anda hayatta olan tüm gazilerimize sağlık temenni ediyorum. Ebediyete intikal eden tüm gazi ve şehitlerimizi de rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

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