Çorum´da acemi kasaplar, kendilerini yaraladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da, kurbanlık keserken çeşitli yerlerinden yaralananlar, hastanelerin acil servislerinde tedavi edildi.

Kentte bayram namazı sonrası kurban kesim yerlerinde kurbanlıklarını kesenler, vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleri ile yaralandı. Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-07-20 13:41:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.