Çorum´da acemi kasaplar, kendilerini yaraladı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da, kurbanlık keserken çeşitli yerlerinden yaralananlar, hastanelerin acil servislerinde tedavi edildi.
Kentte bayram namazı sonrası kurban kesim yerlerinde kurbanlıklarını kesenler, vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleri ile yaralandı. Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2021-07-20 13:41:11
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