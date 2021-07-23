Kurban kesim yerlerinde hummalı çalışma

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurban kesim yerlerinde hummalı çalışma

İHA

Kurban kesim yerlerinde hummalı çalışma

Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kurban ibadetlerini yerine getirebilmesi için şehrin 9 farklı noktasında kurban kesim yerleri oluşturan Çorum Belediyesi, kesimlerin sona ermesiyle çevre ve halk sağlığını tehdit etmeden bu noktaları hijyen kurallarına uygun olarak kapatıyor.
Çorum’un temizliğiyle nam yapmış bir şehir olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye hizmetlerini planlarken temizlik noktasında da çıtayı hep yukarı çıkartma düşüncesiyle hareket ettiklerini ifade etti.
Kurban Bayramında Çorumluların kurbanlarını rahat ve hijyen bir ortamda kesebilmeleri için kurban kesim noktaları oluşturduklarını hatırlatan Başkan Aşgın, “Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı kurban kesim noktalarında oluşan hayvansal atıklarda çok hızlı bir şekilde bakteriyel çoğalma riski ortaya çıkıyor. Buna müsaade etmeden kurban kesim noktalarında kesimlerin sona ermesiyle birlikte kimyasal uygulama, dezenfeksiyon ve yıkama işlemlerinin ardından bu noktaları halk ve çevre sağlığını tehdit etmeden kapatıyoruz” dedi.
Çorum’a temizliğin yakıştığını ifade eden Belediye Başkanı Aşgın, vatandaşlara bir çağrıda bulunarak halk ve çevre sağlığını tehdit etmemesi için hayvansal atıkları ağzı bağlı çöp torbalarında çöp konteynırlarına atarak konteynırlarında ağızlarını kapalı tutmalarını istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milletvekili Kavuncu'dan, yangınzede ailelere geçmiş olsun ziyareti
YEREL HABERLER Milletvekili Kavuncu'dan, yangınzede ailelere geçmiş ...
Kontrolden çıkan otomobil apartman bahçesine devrildi
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil apartman bahçesine devrildi
Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 ölü
YEREL HABERLER Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Çorum’da yangın 1 ev ve samanlık yandı
YEREL HABERLER Çorum’da yangın 1 ev ve samanlık yandı
Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı: 6 ...
Bayramlaşma programına yağmur sürprizi Aniden bastıran yağmura açık havada yakalanan katılımcılar park görevlilerinin taşıdığı branda şemsiyelerle araçlarına gittiler
YEREL HABERLER Bayramlaşma programına yağmur sürprizi Aniden ...
Onur Akın’dan muhteşem konser
YEREL HABERLER Onur Akın’dan muhteşem konser
Çorum Belediyesi misafir öğrencileri bayramda yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Çorum Belediyesi misafir öğrencileri bayramda yalnız ...
Genç yaşta kazada can verdi
YEREL HABERLER Genç yaşta kazada can verdi