D-100 karayolu bayram dönüşü yoğunluğu başladı

Karadeniz Bölgesi'ni İstanbul'a bağlayan D100 karayolunda bayram sonrası dönüş yoğunluğu başladı. Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaşlar D100 karayolu Osmancık geçişinde kilometrelerce uzayan kuyruklar oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde vatandaşların dönüş yoluna çıkması ile, D100 karayolu Osmancık geçişi İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kurban bayramı tatilini memleketlerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu başladı. Kurban Bayramı tatilinin son gününde vatandaşların dönüşüyle, D100 Karayolu Osmancık kesimi İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken, kilometrelerce uzayan araç konvoyu nedeniyle de trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla milyonlarca vatandaş, memleketlerinden ve tatil bölgelerinden geri dönüş için yeniden yollara akın etti. Öğle saatlerinden itibaren başlayan araç trafiği her geçen dakika artıyor. Geri dönüş yolunda vatandaşlar D100 karayolu Osmancık geçişinde kilometrelerce konvoy oluşturuyorlar. Artan araç trafiği ve ilçe geçişinde yeralan EDS sistemi nedeniyle durma noktasına gelen trafikte ilerleyemeyen araç sürücüleri zor anlar yaşıyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve bölge trafik müdürlüğü ekipleri güzergah üzerinde çeşitli tedbirler alarak araç trafiğinin yoğun olduğu geçiş kavşaklarında trafik akışını hızlandırmaya çalışıyor.

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