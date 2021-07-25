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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tandırlık yangını korkuttu

İHA

Tandırlık yangını korkuttu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında tandırlık kül oldu.
Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Akçay Mahallesi'nde Metin Aktukum’a ait evin tandırlık kısmında yangın çıktı. Durumu fark eden ev sahibi ve komşuları Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Çıkan yangında tandırlıkta büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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