Çorum Ticaret Borsası’ndan “Hasat Bayramı”

Çorum Ticaret Borsası’nda “Hasat Bayramı, Veteriner Teknik Destek Birimi ve Sosyal Tesis” açılış töreni gerçekleştirildi.

Programda bir konuşma yapan Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, 3 yıl önce yönetime geldiklerinde Çorum’da buğday fiyatlarının diğer illere göre yüzde 1015 oranında daha ucuza satıldığını ve çiftçinin borsayı suçladığını hatırlatarak, “Biz buradaki nedeni araştırınca buğdaylarımızda süne olduğunu, ekonomik olarak da kaybın yüksek olduğunu gördük. Ortak bir çalışma yaparak süne ile ilgili 3 yıldır mücadele ediyoruz. İlk yıllarda yüzde 36 olan süne şu an yüzde 2 oranına düştü. Bu konuda başarılıyız, bunu da sürdüreceğiz” dedi.

Hedef projelerinden bir tanesinin de lisanslı depoculuk olduğunu, bunu da esnafa ve sanayiciye yük bindirmeden Çorum’a kazandırdıklarını ifade eden Naki Özkubat, “Uygulamayı istediğimiz projelerimizden birisi de Veteriner Teknik Destek Birimi. Hayvancılık üzerine laboratuvar en büyük eksikliğimiz. İlimizdeki hayvan rahatsızlıklarının numunelerinin diğer illere gönderilip sonuçlarının 35 gün beklenmesi gerekiyordu. Bu konuyla ilgili de hayvan sağlık laboratuvarı oluşturmaya başladık. Kurmuş olduğumuz laboratuvar sayesinde bölgemizdeki ari işletmelerin sürekli takibi sağlanacak. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde bütün bölgedeki lisanslı depolarda sınıflandırma laboratuvar görevini de borsamız yapacak. Bu da borsamızı bölge borsalar arasında daha ön plana çıkmasına katkı sunacak” diye konuştu.

Organize Sanayi Bölgesi’nde soğuk hava deposu kurmayı hedeflediklerini dile getiren Özkubat, “Bölgemizde patates, soğan ürünleri her yıl tarlaya çıktığında para etmez. Sezon biter aradan 6 ay geçince fiyatları artar. Bizim hedefimiz tarımsal ticaretin ilimizde canlandırılması. Bunu yapabilmek için de organize sanayi bölgesinde soğuk hava deposu ve ticaret merkezi oluşturmak. Bunu da başarabilirsek ilimizdeki tarımsal ürünlerin satış ve pazarlamasında borsamızın büyük katkısı olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Projesi olanların hep bir adım önde olduğunu belirten Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise, “Biz de seçim döneminde vaat ettiğimiz projeleri birer birer gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Projelerin arkasında heyecan olacak, aşk olacak, muhabbet olacak. Başta Ticaret Borsamız olmak üzere tüm oda ve birlikte bu heyecanı görüyorum” ifadelerini kullandı.

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse de tarımda kendi kendine yeten bir ülke olmanın öneminin pandemi döneminde bir kez daha görüldüğüne dikkat çekerek, “İthalata dayalı tarım politikası yerine çiftçilerin her alanda gerçekten desteklenmesini istiyoruz. Ancak bu şekilde tarımsal üretimde başarılı olabiliriz” diye konuştu.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ise, tarım sektörüyle ilgili yapılan faaliyetlerin Çorum adına önemli bir kazanım olduğunu belirterek, “Tarım, geçmişte de, günümüzde de en önemli uğraştır, en stratejik sektördür. Bunu pandemi döneminde daha iyi anladık. Ülkemiz, bu dönemde tedarikte herhangi bir sıkıntı yaşamadı. Çorum’u sıkı bir işbirliği ve güzel bir sinerji ile tarım alanında belirli bir noktaya taşıdık. İktidara geldiğimizde en önemli sorunlarımızdan birisi sulu tarım yapılan arazi miktarının azlığıydı. Alaca’da Koçhisar, Sungurlu’da Kırankışla ve Diğ, Bayat’ta Tımarlı ve diğer ilçelerimizde yapılan barajlar ve göletlerle Çorum’da sulu tarım yapılan arazi miktarını yüzde 10’lardan yüzde 50’lere çıkardı. Bizim önceliğimiz Çorum’da sulu tarımı yaygınlaştırmak” ifadelerini kullandı.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da 2020 yılında Çorum çiftçisine 300 milyon lira hibe desteği verildiğini bildirdi.

Çorum’da sulanabilir arazi miktarının yüzde 50’yi geçtiğini, 2023 hedeflerinin ise arazilerin yüzde 70’inin sulanabilmesi olduğunu vurgulayan Ceylan, “Arazi, suyla buluştuğu zaman verim artıyor. Tarımda dünyada ilk 5, Avrupa’da ise ilk 2’deyiz. Mutlaka eksikliklerimiz, yapamadıklarımız da var, bu konuları iyi biliyoruz. AK Parti iktidarı olarak Çorum’daki hedefimiz tüm arazileri suyla buluşturmaktır” dedi.

Konuşmaların ardından en çok tescil işlemi yaptıran borsa üyeleri ile 2021 yılının ilk hububatını getiren Nurettin Kara ile Ali Arslan’a plaketleri verildi. Program, Borsa satış salonunun gezilmesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.