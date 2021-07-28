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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Laçin’e doğalgaz müjdesi

İHA

Laçin’e doğalgaz müjdesi

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, 2022 yılında Laçin’i doğalgazla buluşturacaklarını belirtti.
Parti çalışmaları kapsamında AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Laçin ilçesini ziyaret etti. Parti yöneticileri ile birlikte ilk olarak Laçin Belediyesi’ni ziyaret eden Ceylan ve Ahlatcı, belediye yatırımları hakkında Başkan İdris Görükmez’den bilgi aldı. İlçeyi doğalgazla buluşturacaklarını müjdeleyen Ceylan ve Ahlatcı, “Bacılarımız artık kül dökmeyecek, soba yakma derdine düşmeyecek. Düğmeyi çevirince sıcak suyu emrinde olacak. Laçin ilçemizi doğalgazla buluşturduğumuzda 100 yılın yatırımı olacak. Laçin’i inşallah çağımızın en temiz enerjisi ile buluşturacağız” dediler.
Belediye ziyaretinin ardından Ceylan ve Ahlatcı, Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez ve AK Parti İlçe Başkanı Selami Gaffar ile ilçede esnaf turu yaptı. Vatandaşlar ve esnaflarla bir araya gelen Ceylan ve Ahlatcı, vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinlediler. Zor bir süreçten geçildiğini dile getiren Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, “Dünya ülkeleri gibi Türkiye’de 1,5 yıldır salgınla mücadele ediyor. Süreci başarılı bir şekilde yürüttüğümüze inanıyorum. Medeniyetin beşiği denilen ülkelerde salgın döneminde yaşananlara ülke olarak mahal vermedik. Bu süreçte esnaflarımıza, vatandaşlarımıza 200 milyon liranın üzerinde destek sağlandı. Laçin ilçemizde belediyemizin yatırımları hızla devam ediyor. Kırkdilim Tünelleri'nde çalışmalar sürüyor. Saklı cennet olarak nitelendirdiğimiz Yeşilgöl turizme kazandırıldı. Burası Çorum’un cazibe merkezlerinden birisi olacak. Tarihinde Laçin’i ilk kez TOKİ ile buluşturacağız. 88 konuttan oluşacak. Vatandaşlarımızdan ne kadar talep olursa bizde cevap vermeye hazırız. Vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla görüşerek ilçemize 300 bin lira ödenek çıkardık” ifadelerini kullandı.
AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da, “Devletmillet el ele vererek inşallah bu zor günleri atlatacağız. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de esnafımızın, vatandaşımızın yanında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz. İnşallah bu salgının üstesinden geleceğiz, ekonomimizi ve üretimimizi daha da güçlendireceğiz” diye konuştu.
Ziyaretlerde İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Gençlik Kolları Başkanı Fatih Temur ile il yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

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