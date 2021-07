İki arkadaşın tartışmasında kan döküldü Tartıştığı arkadaşını cam kırığıyla boynundan yaraladı

Çorum’da bir restoranda birlikte alkol alan iki kişinin mekan çıkışı yaşadığı tartışmada kan aktı.

Olay, Bahabey Caddesi Özdoğanlar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birlikte oturdukları restoran çıkışı H.K.(34) ve E.T. (41) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine E.T., eline geçirdiği cam kırığı ile Hüseyin K.'yı boynundan yaraladı. İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak acil ameliyata alındı. Olayın ardından polise arkadaşını kendisinin yaraladığını belirten E.T., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.