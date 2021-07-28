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Kadeş Barış Meydanı'na leblebi ve Hitit figürleri yerleştirildi

İHA

Kadeş Barış Meydanı'na leblebi ve Hitit figürleri yerleştirildi

Çorum Belediyesi, Kadeş Barış Meydanı’nı estetik açıdan daha güzel hale getirmek için başlattığı çalışmalar kapsamında meydana meşhur Çorum leblebisi ile Hitit figürlerinin de yer aldığı rölyefleri yerleştirmeye başladı.
Çorum’un simgesi leblebi figüründen oluşan duvar rölyefiyle otantik bir ortam oluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, meydanın tarih kokacağını dile getirdi. Leblebi rölyefinin yanı sıra Hititlere ait birçok eserin de yer alacağını kaydeden Başkan Aşgın, "İsmini insanlık tarihinde yapılmış olan ilk yazılı anlaşma olan Kadeş barış anlaşmasından alan meydanımızı daha estetik bir hale getirmek için kolları sıvadık. Meydanımızın ortasında kalan 30 metrekarelik duvara Çorum'un simgesi leblebi figürleriyle otantik bir ortam oluşturduk. Yine aynı duvar üzerine Kadeş Barış Antlaşması’nın tabletinin bir örneğini monte edeceğiz. Gazi Caddesi’nden Kadeş Barış Meydanı’na gelen hemşehrilerimiz, Hattuşa’da bulunan Aslanlı Kapı figüründen geçerek meydana girmiş olacak. Aslanlı Kapı’dan geçen vatandaşlarımızı başta Hititler olmak üzere Osmanlı, Selçuklu ve Bizans dönemlerine ait figürlerden oluşan 8 adet eğik bank karşılayacak” dedi.
Başkan Aşgın, rölyefler ve eğik bankların yanı sıra vatandaşların dinlenip vakit geçirebileceği yeni alanların da oluşturulacağını kaydetti. Çiçekler ve ağaçların etrafına ahşap kaplama oturma alanlarının da yerleştirileceğini dile getiren Başkan Aşgın, “Hemşehrilerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor. Meydanımızı beton görünümden uzaklaştırıp, yeşil alanlar oluşturacağız. Vatandaşlarımızın dinlenip, sohbet edecekleri bankları çiçek ve ağaçlarla yeşillendirerek onlara yakışır şekilde hazırlayacağız” şeklinde konuştu.

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