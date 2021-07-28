Çorum'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı Kazada otomobil hurdaya dönerken traktör ikiye bölündü

Çorum’da bir otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, bir ağır 4 kişi yaralandı.



Kaza, ÇorumSungurlu karayolu, Kalehisar köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sungurlu’dan Çorum istikametine seyir halinde olan emekli polis memuru İsmail Naci Başer’in kullandığı 16 NB 998 plakalı otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan Celal Öztürk (80) yönetimindeki 20 H 0283 plakalı traktör ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile traktör ortadan ikiye ayrılırken otomobil ise hurdaya döndü. Kazanın ihbar edilmesinden sonra olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi, itfaiye kaza kırım ekibi ve jandarma sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü emekli polis memuru İsmail Naci Başer olay yerinde hayatını kaybederken, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkartılan Havva Işık, Bilge Buse Başer (19), Gönül Şeker (45) ve traktör sürücüsü Celal Öztürk sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden emekli polis memuru İsmail Naci Başer'in cesedi, Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor

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