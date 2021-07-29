Çorum'da yaşlı adam evinde ölü bulundu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 84 yaşındaki şahıs yalnız yaşayan evinde ölü bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Sunguroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen 84 yaşındaki Ahmet Okcanoğlu’ndan bir süredir haber alamayan komşuları konuyu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 acil servis ekibi, evde yaptıkları incelemede yaşlı adamın bir süre önce hayatını kaybettiğini belirledi.

Tek başına yaşadığı evde hayatını kaybeden yaşlı adamın cenazesi, otopsi için Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.