Çorum'da belediye iki sentetik sahanın yapımına başlandı

Çorum Belediyesi, şehrin iki farklı noktasına nizami ölçülerde sentetik çim saha ve tribünlerin yapımına başladı.

Çorum Belediyesi Karakeçili ve Çepni Mahallelerine iki adet nizami sentetik saha yapmak üzere kolları sıvadı. Nizami ölçü ve özelliklerde olacak olan sentetik sahalara ilaveten her iki sahaya da 480 kişilik tribün yapılacak.

Amatör spor kulüplerinin bu tesisleri rahatlıkla kullanacağını dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Çorum Belediyesi olarak spora ve sporcuya her fırsatta destek veriyoruz. Her bir hemşehrimizin sporun en az bir branşıyla ilgilenmesi için şehrimizin her mahallesinde spor alanları, yürüyüş alanları, bisiklet yolları, spor salonları yaptık. Semt sahaları yaparak yavrularımızın spora yönelmesine katkıda bulunduk. Amatör spor kulüplerine düzenli olarak malzeme desteğinde bulunuyoruz ve şehrimizde amatör sporun adeta lokomotifliğini üstleniyoruz. Son olarak iki adet 113 x 76 metre nizami sentetik çim saha inşaatına başladık” dedi.

Bölgemizdeki tüm amatör spor kulüplerinin ihtiyaçlarını karşılayabileceği nizami sahalarımızın temeline kazma vurulduğunu belirten Belediye Başkanı Aşgın, sporcuların yanı sıra seyircilerin de konforlu bir şekilde müsabakaları izlemesi için üstü kapalı tribünlerin de inşa edileceğini kaydetti. Aşgın, “Park ve Bahçeler Müdürlüğü yanında yapılacak olan nizami sentetik çim sahamızda soyunma odaları, WC, lavabo ve duşlar, 10 adet kulüp odası, bay ve bayan hakemler için ayrı ayrı soyunma odaları bulunmaktadır. Temizlik işleri eski hizmet binasının yanında ise yine aynı şekilde nizami sentetik saha ve tribün inşa edilecek olup burada bulunan bina iki katlı olacak. Alt katta WC, lavabo ve duşları içinde olan 4 adet soyunma odası, 10 adet kulüp odası, bay ve bayan hakemler için ayrı ayrı soyunma odaları, üst katta ise 4 adet oda, baybayanengelli tuvaletleri, toplantı odası ve iki adet teras yapılacaktır.” şeklinde konuştu.

Sentetik sahaların 2022 yılının ilk aylarında hizmete açılacağını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, spor yatırımlarının şehrimize hayırlı olmasını diledi.

