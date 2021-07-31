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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti’den orman yangınlarıyla ilgili açıklama

İHA

AK Parti’den orman yangınlarıyla ilgili açıklama

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, gezi olaylarında bir ağaç için ortalığı ayağa kaldıranların, yanan binlerce dönem ormanlar için ses bile çıkarmadığını söyledi.
Parti çalışmaları kapsamında Mecitözü ilçesine giden AK Parti milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, ilçe teşkilatını ziyaret ettiler. Burada teşkilat yöneticileriyle bir araya gelen Ceylan ve Ahlatcı, gündeme ilişin açıklamalarda bulundu.
Türkiye’nin ciğeri olan ormanların yandığına dikkat çeken İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Ülke genelinde ciğerlerimiz yanıyor. Yangınların kontrol altına alınması için canlarını ortaya koyarak fedakârca mücadele eden kahramanlarımızın Allah yardımcısı olsun. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah’tan rahmet diliyorum. Bunu yapanların ciğerlerini yaksın. Yangınlarla ilgili devletin tüm birimleri gerekli çalışmaları yürütüyor. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Geçmişte terör örgütü PKK’nın bu tür eylemler yaptığını biliyoruz. Bu yangınların arkasından da bir terör saldırısı çıkarsa devletimiz de gerekli cevabı verecek güç ve kudrete sahiptir. Kimsenin bundan şüphesi olmasın” dedi.
Orman yangınları üzerinden yapılan algı operasyonlarına da tepki gösteren Ahlatcı, “Orman yangınları üzerinden yapılan dezenfarmasyon ve yanlış bilgilerle toplumsal barışı dinamitlemeye çalışan çevreler olduğunu görüyoruz. Ancak sağduyu sahibi olan bu aziz millet karanlık odakların kirli tuzaklarını da boşa çıkaracaktır” ifadelerini kullandı.
2023 seçimleri hakkında da açıklama da bulunan Ahlatcı, “Tüm teşkilatlarımızla sahaya indik. Önümüzde çok önemli bir seçim var. Tek dertleri var, Recep Tayyip Erdoğan. Genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrar cumhurbaşkanı seçtirene kadar uyumak bize haram. Mecitözü ilçemize güveniyorum. 2023 seçimlerinde daha önce de olduğu gibi en yüksek desteği vereceğine inanıyorum. Bunun için gecegündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
AK Parti Çorum milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan da, orman yangınlarından birilerinin siyasi rant çıkarmak için çaba sarf ettiğini söyledi.
Yangınlara müdahale de uçak veya helikopter kullanılıp kullanılmayacağını coğrafi şartlara göre teknik ekiplerin karar verdiğine dikkat çeken Ceylan, “Buradan siyasi rant elde etmek isteyenler 1950’li, 1960’lı yıllarda alınmış, motoru dahi olmayan, çalışmayan uçakların fotoğraflarını yayınlayarak devletin tüm birimleriyle verdiği mücadeleye gölge düşüremezler. Aradan 60 yıl geçmiş, 60 yıl önceki uçağın su kapasitesi ve çalışma sistemini kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Gezi olaylarında 35 ağaç için kıyameti koparanlar binlerce hektar ormanlarımız yanarken içimizdeki İrlandalıların hiç sesi çıkmıyor” şeklinde konuştu.
Mecitözü’nde bir çok projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Milletvekili Ceylan, “Yüzyılın yatırımını yaptık. İlçemizi doğalgaz ile buluşturduk. Mecitözü insanının tamamını seviyoruz. Halkımızla birlikte ilçemizi güzelleştirme derdindeyiz. Mecitözü’ne ne söz verdiysek yerine getirdik. TOKİ’si olmayan tek ilçe burasıydı. Oda yerel yönetimlerin arsa tahsisi ve imar düzenlemesi yapmamasından kaynaklanıyordu. Birileri ilçeye TOKİ konutları gelmemesi için elinden gelen gayreti gösterirken, bizde gelmesi için ne yapılması gerekiyorsa yaptık. Sonuçta TOKİ konutlarımız inşa edildi” dedi.
Teşkilat ziyaretinin ardından Ceylan ve Ahlatcı, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Mecitözü İlçe Başkanı Alişan Yaşar ve il yönetim kurulu üyeleriyle ilçede esnaf turuna çıktı. Vatandaşlar ve esnaflarla bir araya gelen Ceylan ve Ahlatcı, hem vatandaşlarla sohbet etti. Hem de taleplerini dinledi.

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