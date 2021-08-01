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Çorum'da ormanlara giriş yasaklandı

DHA

Çorum'da ormanlara giriş yasaklandı


Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM Valiliği, kentte ormanlık alanlara girişlerin yanı sıra anız ve bahçe atıklarının yakılmasını 30 Ağustos'a kadar yasaklandığını duyurdu.
Çorum'da, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yangın tehlikesi oluşturması nedeniyle ağustos ayı süresince il genelindeki ormanlara girişlerin yasaklandığı bildirildi. Konuyla ilgili Çorum Valiliği'nden yapılan ve 30 Ağustos'a kadar ormanlara girişlerin yasaklandığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
"İçinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek, piknik yapmak, mangal, semaver, ateş yakmak, ateşli piknik yapmak, gezmek, motorlu taşıt kullanmak ve kamp yapmak yasaktır. Ormanları korumak amacıyla bağ-bahçede temizlik amaçlı anız yakmak yasaktır. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerin de gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır. Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracaklardır."DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2021-08-01 19:06:17

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