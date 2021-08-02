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Babalar ve çocuklar bu kampta buluştu İlk kez babalarıyla kamp yapan çocukları mutlulukları yüzlerine yansıdı

İHA

Babalar ve çocuklar bu kampta buluştu İlk kez babalarıyla kamp yapan çocukları mutlulukları yüzlerine yansıdı

Çorum Belediyesi tarafından babalar ve çocuklarına yönelik kamp düzenlendi.
Çatak Tabiat Parkı içerisinde gerçekleştirilen kampa babalar, çocuklarıyla birlikte katıldı. Bir gece doğada konaklayan katılımcılar çeşitli oyun, etkinlik ve aktivitelerle hem hoş zaman geçirdi hem de doyasıya eğlendi.
“Doğanın ve ormanın önemini idrak etmeye en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde yavrularımızı doğa kampına götürmek suretiyle onların doğayla, ağaçla buluşmasını sağladık” diyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Ciğerlerimiz yanıyor. Hainler ormanlarımıza kast ediyor. Bir yandan bu yangınlara müdahale noktasında elimizden geleni yapıyor diğer yandan da yarınların ormanlarını oluşturacak, koruyacak olan yavrularımız nezdinde ormanın ve doğanın önemini anlatacak bir doğa kampı etkinliği gerçekleştirdik. Bu kampımıza minik yavrularımız babalarıyla katılarak bir gece çadırda kaldı. Kamp etkinliğimizde çocuklarımıza ve babalara yönelik oyun ve aktiviteler, yarışmalar, doğa yürüyüşleri ve çadır kampı etkinliklerimiz oldu. Bu süreçte yavrularımız eğlenirken doğayla da bütünleşti.” dedi.
Başkan Aşgın, kampa katılanlardan gelen yoğun talep üzerine daha geniş kapsamlı kamp etkinlikleri düzenleyecekleri sözünü verdi.
Hayatında ilk defa kampta kalan çocuklar duygularını ifade ederken çok eğlendiklerini ve bunun muhteşem bir duygu olduğunu belirtti.
Babasıyla birlikte kampa katılan Dilferah Aybir, “Voleybol oynadık, çeşitli yarışmalar yaptık, kamp ateşi başında sohbet edip şarkılar söyledik. Ben, teknolojiden ve pandemi koşullarındaki sıkıcı monotonluktan bu kadar ayrıldığım, bu kadar güzel zaman geçirdiğim bir günü uzun zamandır hatırlamıyorum. Tekrarı olmasını çok çok istiyorum. Çok eğlendim, çok mutluyum. Belediye Başkanımıza ve belediyemize bu etkinlik için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Kamp Etkinliğini Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarında görüp başvurduklarını belirten Yüksel Basar da oğluyla birlikte unutulmaz bir etkinlik yaşadıklarını belirtti. Basar, “İlk gün gelip çadırlarımızı kurduktan sonra etkinliklere katıldık. Çocuklara ve babalara yönelik güzel yarışmalar oldu. Parkurumuz vardı, dart yarışımız, frizbi ve halat çekme yarışları oldu. Hem çocuklar hem de biz bu etkinliklerden çok keyif aldık. Bol oksijenli doğal bir ortamda faydalı bir etkinlik yaptık. Akşam kamp ateşimizi yaktık, etrafında güzel zamanlar geçirdik. Belediyemiz bizlere fidan hediye etti. Bizler de çocuklarımızla çeşitli yerlere onları diktik. Ormanlar çocuklarımıza kalacak” dedi. Yüksel Basar, bu etkinliğin çocuklar için unutulmaz bir anı olarak kalacağını da sözlerine ekledi.
Çocuklarla beraber doğayla iç içe oldukları bir etkinliği düzenlediği için Çorum Belediyesine teşekkür eden doğa programlarına sık sık katılan İl Kültür Turizm Müdür Vekili Osman Keser, daha geniş çaplı bir organizasyonla bu kamp etkinliklerinin devam etmesi temennisinde bulundu.

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