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Osmancık'taki 'Ölüm Kavşağı'nda çalışma başlatılacak

İHA

Osmancık'taki 'Ölüm Kavşağı'nda çalışma başlatılacak

Çorum’un Osmancık ilçesinde İhlas Haber Ajansı'nın sık sık meydana gelen kazaları gündeme taşıdığı 'Ölüm Kavşağı' olarak adlandırılan Sarpunkavak kavşağında incelemelerde bulunan AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, kavşakta gerekli çalışmaların başlatılacağını ifade etti.
Çorum’un Osmancık ilçesinde İstanbulSamsun karayolu üzerinde bulunan kavşakta bugüne kadar birçok trafik kazası meydana geldi. Ölümle sonuçlanan trafik kazaları sonrası bölge sakinleri tarafından 'Ölüm Kavşağı' olarak adlandırılan kavşakta geçtiğimiz günlerde üst üste meydana gelen yaralanmalı ve maddi hasarlı kazalar sonrası İHA muhabirine konuşan bölge sakinleri, Sarpunkavak köyü kavşağına sinyalizasyon veya trafik ikaz lambası konulmasını talep etti. İHA’nın “Bölge Halkı Sarpunkavak Kavşağı'na Sinyalizasyon İstiyor” başlıklı haberin ardından bugün AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, beraberinde İlçe Kaymakamı Ayhan Akpay, Karayolları Bölge Müdürü Rifat Silov, AK Parti Çorum İl Başkan Yardımcısı Yılmaz Peker, İl YKÜ üyeleri Osman Aktı, Abdullah Gömeç, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Şerif Okudan, AK Parti Osmancık İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu üyeleri ve MHP İlçe Başkanı Satılmış Karatağ ile birlikte Sarpunkavak köyü kavşağı ve Osmancık OSB’ye yapılacak olan kavşakta incelemelerde bulundu. AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, yapılan inceleme ve değerlendirmelerin ardından sözkonusu kavşakta gerekli çalışmaların gerçekleştirileceğini ifade etti.

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