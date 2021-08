Türkiye'ye yardıma gelen Azerbaycanlı ekibe sevgi seli İtfaiye ve Arama Kurtarma Başkanı Elxan Bedelov: "Her zaman Türkiye’nin yanındayız, her zaman da yanında olacağız"

Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Azerbaycan'dan 41'i itfaiye aracı olmak üzere toplam 55 araçla gelen 306 kişilik ekip, Çorum'dan geçiş yaparken sevgi seliyle karşılaştı.

Orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Azerbaycan'dan 306 kişilik ekip Türkiye'ye geldi. 41'i itfaiye aracı olmak üzere toplam 55 araçla Sarp Sınır Kapısı'ndan giriş yapan ekip, yangın bölgesine giderken Çorum karayolunda Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla karşılandı. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve il yönetim kurulu üyeleri, karayolu üzerinde yapılan karşılamaya katıldı. Çorum Belediyesi tarafından hazırlanan kumanyalar da Azeri ekibe dağıtıldı. Karşılama sırasında bir Azerbaycanlı askerin karayolunda namaz kılması duygulandırdı.



"Azerbaycanlı kardeşlerimize selam olsun"

"Azerbaycanlı kardeşlerimizin 'yettim kardaş' diye yola çıktığını görünce tüm ülkemizde bir heyecan oluştu" diyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Çorum’da da büyük bir heyecan oluştu. Geldiğinizi duyunca sizi karşılamak, 'tek millet iki devlet' sözünü size söylemek, Azerbaycanlı kardeşlerimizi ne kadar sevdiğimizi, azad Karabağ'ı ne kadar çok sevdiğimizi söylemek için geldik. Ne zaman sıkıntıdaysak 'biz yettik kardaş' diye sizi bekliyoruz. Ne zaman siz sıkıntıda olursanız ölümüne, şehadeti göz önüne alarak Azerbaycan'a gelmeye her zaman hazırız. Tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi öz kardeşimiz olarak görüyor ve seviyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimize selam olsun" dedi.



"Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın"

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da, "Biz tek devlet iki millet dedik. Azerbaycanlı kardeşlerimize zor zamanlarda bizi yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimizi saygılarımızı gönderiyoruz. Biz kardeşiz, oradaki kardeşlerimizin başı dara düştüğünde biz burada hazırız. Biz de burada sıkıntıya düştüğümüzde Azeri kardeşlerimiz bizimle. Allah birliğimizi dirliğimizi bozmasın. Selam ve hürmetlerimizi iletiyoruz" diye konuştu.

Azerbaycan'dan gelen İtfaiye ve Arama Kurtarma Başkanı Elxan Bedelov, Türkiye'ye 306 personel ile yardım için geldiklerini belirterek, her zaman Türkiye'nin yanında olduklarını ve her zaman da yanında olacaklarını söyledi.

