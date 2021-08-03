Çalınan aracını trafikte gördü, şüpheliler kovalamacayla yakalandı



Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)ÇORUM´da, Hakan Şanal´ın hafif ticari aracını çalıp, plakalarını değiştiren 2 kişi, sahibinin yolda gördüğü aracını tanıyıp polise ihbarda bulunması ile kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde kenteki Küçük Sanayi Sitesi´nde meydana geldi. Tavukçuluk işi ile uğraşan Hakan Şanal, 19 EY 771 plakalı hafif ticari aracının park ettiği yerde olmadığını fark edince, polise başvurdu. Polis ekipleri aracın 2 şüpheli tarafından çalındığını tespit etti. Ancak ilk çalışmalarda araca ulaşılamadı. Bugün öğle saatlerinde Hakan Şanal, kent merkezinde yolda yürürken çalınan aracının geçtiğini fark ederek hemen polise bildirdi. Harekete geçen ve aracın peşine düşen ekipler, 2 şüpheliyi araçla girdikleri çevre yolunda kovalamaca sonucu yakaladı.

'PLAKAYI DEĞİŞTİRMİŞLER, ARACIMI TANIDIM'

Aracına kavuşan Hakan Şanal ekiplere teşekkür ederek "Dün akşamdan beri arıyorduk. Sanayiden gelirken tesadüfen arabamı gördüm. Plakayı değiştirmişler ama ben arabamı tanıdım, ekiplere de haber verdim. Sağ olsun ekipler de arabamı hemen buldular" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-08-03 15:27:09



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