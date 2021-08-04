Çorum’da korona virüs vakalarında 3 kat artış Vali Mustafa Mustafa Çiftçi: “Vakalarda 3 kat artış var” “Toplumsal bağışıklığı sağlama adına şuanda aşıdan başkada bir çare yok” “Toplumda aşısı çıkmış yüzde 29’luk bir kesim var, hala aşı olmamakta direniyorlar"

Çorum’da korona virüs vaka sayılarında üç kat artış yaşandığını açıklayan Vali Mustafa Çiftçi, toplumsal sağlığı açısından sırası gelen vatandaşların aşı yaptırmaları için yaptığı çağrıyı yineledi.

Çorum Belediyesi tarafından hizmete alınan Biyokütle Tesisinin açılış törenine katılan Vali Mustafa Çiftçi, kentte korona virüs vakaları ve aşılama çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sağlık Bakanlığının son açıkladığı rakamlara göre Çorum’da vaka oranlarının 100 binde 40.52 idi olduğunu hatırlatan Vali Çiftçi, “2430 Temmuz tarihleri arasında bizim hesaplamalarımıza göre bu oranın 100 binde 121, 10’a ulaşmış durumda. Yani vaka sayıları üç kat artmış durumda. Dolaysıyla bu konuya da toplum olarak Çorumlular olarak hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Araya bayramın da girmesiyle birlikte vakalar hızla artmaya başladı. Kurallarda herhangi bir değişiklik yok. Maske, mesafe ve temizlik kuralları devam ediyor” dedi.



“Toplumsal bağışıklığı sağlama adına şuanda aşıdan başkada bir çare yok”

“Toplumsal bağışıklığı sağlama adına şuanda aşıdan başkada bir çare yok” diyen Vali Çiftçi, “Aşılama çalışmalarımız son hızla devam ediyor. Yapılan testlerin vakaya dönüşüm oranları Temmuz ayında yüzde 7, 58’e kadar düşmüştü. Ağustos ayında bu oran 13,14’e yükselmiş durumda. Bu oranlarda da yükselme var. Aşı olmayanlara bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen aşısı çıkanlar, aşı sırası gelenler aşı olsunlar. Kimseyi zorla aşı yapma gibi bir niyetimiz yok. Bir çaba içerisinde değiliz. Ancak toplumsal bağışıklığı sağlama adına şuanda aşıdan başkada bir çare yok. Bunu da toplumumuzun hassasiyetine sunuyorum” ifadelerini kullandı.



“Çorum’da bugüne kadar toplamda 542 bin 1,2 ve 3. doz aşılama yapıldı”

Çorum’da bugüne kadar toplamda 542 bin 1,2 ve 3. doz aşılama yapıldığını açıklayan Vali Çiftçi, “İyi bir rakama gelmiş durumdayız. Ama her şeye rağmen toplumda aşısı çıkmış, aşı olması gereken yüzde 29’luk bir kesim var. Onlar hala aşı olmamakta direniyorlar. Hem kendi sağlıkları, hem toplum sağlığı açısından bu vatandaşlarımızı da aşı olmaya davet ediyorum. Lütfen bu konuda hassas davranalım” diye konuştu.

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