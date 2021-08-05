Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

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Çorum’un Osmancık ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, ilçe merkezindeki çiftlikler üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nuri B. yönetimindeki 34 YS 740 plakalı otomobil Gökbel mevkiine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü Nuri B. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Mustafa A. ve kızı Buse A. yaralandı. Otomobilin devrildiğini gören çevredeki vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdüğü bildirildi.

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