Azerbaycan'ın Türkiye'ye desteği sürüyor Azerbaycan'dan yola çıkan 3. yardım ekibi Çorum'dan geçti

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kardeş ülke Azerbaycan'ın Türkiye'ye desteği sürüyor.

Ülkemizde yaşanan orman yangınlarına müdahaleye destek için Azerbaycan’dan gönderilen üçüncü ekip geldi. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekiplerin güney bölgesindeki orman yangınlarına karşı 43 araçtan oluşan itfaiye destek grubu Sungurlu’dan geçti.

Polis ekiplerinin eşlik ettiği gruba, otomobil sürücüleri kornolarla destek verirken, vatandaşlar ise balkonlara çıkarak alkışladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.