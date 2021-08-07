Hitit Üniversitesi'den tercih yapacak öğrenciler için whatsapp danışma hattı

Hitit Üniversitesi tarafından, tercih dönemindeki öğrencilere yönelik Whatsapp danışma hattı kuruldu.

Danışma hattında, öğrencilerden gelen sorulara 7/24 cevap veriliyor.

Rektörlük İletişim Ofisi tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021YKS) tercih işlemi yapacak öğrencilerin, tercih etmeyi planladıkları bölümlerle ilgili anlık bilgi alabileceği bir uygulama geliştirildi. WhatsApp üzerinden oluşturulan danışma hattında, çok sayıda akademik ve idari personel görevlendirildi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, yaptığı açıklamada, yeni iletişim teknolojilerinden yararlanarak oluşturdukları danışma hattı sayesinde öğrencilerin merak ettikleri konulara dair zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın bilgi alabildiğine işaret etti.

Danışma hattında, öğrenci alımı yapacak 8 fakülte, 7 meslek yüksekokulu ve Uluslararası Ofisinden, aralarında dekan yardımcısı ve öğretim üyelerinin bulunduğu 16 personelin görevlendirildiğini belirten Prof. Dr. Öztürk, şunları söyledi:

“Öğrenciler, üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren fakülte, meslek yüksekokulu gibi akademik birimlerimizin web sayfalarından WhatsApp hattına ulaşabiliyor. Bir taraftan web sayfamızda tercih etmeyi planladığı bölümü incelerken, aynı zamanda sayfaya bağlanan Whatsapp hesaplarına da merak ettiği konuları ileterek, bilgi alabiliyor. Öğrencilere, üniversitemize gelmeden, bulunduğu herhangi bir yerden, herhangi bir zamanda istediği bilgiye ulaşma imkânı sunuyoruz. Tercih döneminin başlamasıyla WhatsApp hattımız büyük ilgi gördü. Zamanı etkin şekilde kullanabilen öğrencilerimiz de biz de bu uygulamadan gayet memnunuz”.

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